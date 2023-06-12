Усиленные наряды дежурят там, где чаще все происходят конфликтные ситуации.

В МВД Кубани объяснили, почему на набережной Анапы появились люди в камуфляже и балаклавах. Ранее местные жители и гости курорта заметили сотрудников в форме, и начали строить догадки на этот счет. Но никаких спецопераций в городе не проводится, повода для беспокойства нет.

- В целях повышения уровня безопасности на центральной набережной Анапы увеличено количество несущих службу нарядов полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам полиции, усиленные наряды правоохранителей заступают на службу ночью. Они будут охранять общественный порядок в тех местах, где чаще всего происходят конфликтные ситуации и драки.