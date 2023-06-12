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НовостиКарта Кубани12 июня 2023 19:14

В МВД Кубани объяснили, почему на набережной Анапы появились люди в камуфляже и балаклавах

Заступают на дежурство они по ночам
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Усиленные наряды дежурят там, где чаще все происходят конфликтные ситуации.

Усиленные наряды дежурят там, где чаще все происходят конфликтные ситуации.

В МВД Кубани объяснили, почему на набережной Анапы появились люди в камуфляже и балаклавах. Ранее местные жители и гости курорта заметили сотрудников в форме, и начали строить догадки на этот счет. Но никаких спецопераций в городе не проводится, повода для беспокойства нет.

- В целях повышения уровня безопасности на центральной набережной Анапы увеличено количество несущих службу нарядов полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам полиции, усиленные наряды правоохранителей заступают на службу ночью. Они будут охранять общественный порядок в тех местах, где чаще всего происходят конфликтные ситуации и драки.