Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 4:32

Пожар возле нефтезавода произошел утром 13 июня в Краснодаре

Причины возгорания выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Возгорание заметили рано утром 13 июня.

- Огонь вспыхнул на улице Захарова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6:58, - сообщили в мэрии города.

Пожар тушили более 130 человек и 26 единиц техники. На месте также работает заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.