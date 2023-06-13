Пожар возле нефтезавода произошел утром 13 июня в Краснодаре

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В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Возгорание заметили рано утром 13 июня.

- Огонь вспыхнул на улице Захарова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6:58, - сообщили в мэрии города.

Пожар тушили более 130 человек и 26 единиц техники. На месте также работает заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.