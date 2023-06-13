В День России триколоры подняли во всех районах Сочи

Флаги подняли в торжественной обстановке

День России в Сочи прошел масштабно. Различные мероприятия прошли в разных районах курорта 12 июня, в их числе и поднятие триколоров. В Центральном районе торжественная церемония прошла на площади Флага. Здесь собирались более 2000 человек.

- Флаг РФ на площадь внесли военнослужащие Сочинского гарнизона. Честь поднять его доверили участнику СВО Владимиру Болдыреву, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Во время поднятия флага детский хор исполнил Гимн России. Кроме этого, на площади выступили различные творческие коллективы Сочи. Нацобъединения курорта провели акцию «Хоровод дружбы».