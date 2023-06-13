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НовостиКарта Кубани13 июня 2023 5:52

Под Анапой отключат свет 13 июня

Электроэнергии не будет из-за плановых работ
Мария ЧАЛАЯ
Под Анапой отключат свет.

Под Анапой отключат свет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 13 июня. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в селе Супсех. Также с 13:00 до 17:00 в поселке Верхнее Джемете и хуторах Воскресенский, Курбацкий, Куматырь. В станице Гостагаевская отключения пройдут с 09:00 до 17:00 на улицах Огородная, Цветочная, Школьная, Восточная и в тупике Дружный, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что электричество отключат с 13:00 до 17:00 в селе Юровка на улице Крымская, Мира, Советская, Садовая и на проспекте Октябрьский.

Кроме того, света не будет с 9:00 до 12:00 в Анапе на улице Ленина 151-167. Также с 08:30 до 17:00 по адресам: улица Самбурова, дом 258, улице Первомайская, дом 32.