Сильный ливень с грозой обрушится на Краснодар 13 июня

Дождь будет кратковременный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре вновь ухудшится погода. Сегодня, 13 июня, на кубанскую столицу обрушится сильный ливень с грозой. Но, как обещают синоптики, дождь будет кратковременный.

- Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем составил 25-27 градусов. А по территории Краснодарского края - 23-28 градусов. В горах максимальная температура воздуха составит +22, а на Черноморском побережье воздух прогреется до +28 градусов.