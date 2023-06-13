Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 5:53

Сильный ливень с грозой обрушится на Краснодар 13 июня

Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Дождь будет кратковременный.

Дождь будет кратковременный.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре вновь ухудшится погода. Сегодня, 13 июня, на кубанскую столицу обрушится сильный ливень с грозой. Но, как обещают синоптики, дождь будет кратковременный.

- Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем составил 25-27 градусов. А по территории Краснодарского края - 23-28 градусов. В горах максимальная температура воздуха составит +22, а на Черноморском побережье воздух прогреется до +28 градусов.