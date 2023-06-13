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НовостиОбщество13 июня 2023 5:59

Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае

Возможен подъем уровень воды в реках
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В некоторых районах отметки уровня воды в реках могут повыситься до неблагоприятных.

В некоторых районах отметки уровня воды в реках могут повыситься до неблагоприятных.

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Краснодарском крае вновь продлили штормовое предупреждение 13 июня. По всей территории региона пройдут сильные дожди, грозы. В некоторых районах Кубани возможен и град со шквалистым ветром.

- Сегодня погодные условия в Краснодарском крае будут находиться в зоне пониженного атмосферного давления. В такой ситуации по краю прошумят локальные дожди с грозами, - подтвердили информацию в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Кроме этого, на реках ожидаются подъемы уровня воды. В некоторых районах отметки могут повыситься до неблагоприятных. В зоне риска находится такие районы Краснодарского края, как Мостовской, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Туапсинский районы, а также Геленджик.