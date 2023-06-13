Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 6:59

Школьники из Краснодара победили в краевом этапе интеллектуального турнира

Команды состязались в знаниях в различных областях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: minkovaanna23

Фото: minkovaanna23

На Кубани прошел региональный этап интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи». Победителями стали ученики из Краснодара.

- Победили в краевом этапе ребята из краснодарского лицея №48. Второе место заняла команда школы №5 Темрюкского района. Третье - студенты Краснодарского архитектурно-строительного техникума, - сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Состоялись состязания на базе Кубанского государственного университета. Знания по истории, науке, культуре, искусству и спорту проверяли у 25 самых эрудированных команд края.

Победители представят регион в финале всероссийского интеллектуального турнира, который пройдет в Москве в конце июня.