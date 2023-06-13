Школьники из Краснодара победили в краевом этапе интеллектуального турнира

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На Кубани прошел региональный этап интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи». Победителями стали ученики из Краснодара.

- Победили в краевом этапе ребята из краснодарского лицея №48. Второе место заняла команда школы №5 Темрюкского района. Третье - студенты Краснодарского архитектурно-строительного техникума, - сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Состоялись состязания на базе Кубанского государственного университета. Знания по истории, науке, культуре, искусству и спорту проверяли у 25 самых эрудированных команд края.

Победители представят регион в финале всероссийского интеллектуального турнира, который пройдет в Москве в конце июня.