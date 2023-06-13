Детский сад на 550 мест начали строить в Хостинском районе Сочи

Детский сад достроят к 2025 году. Фото: пресс-служба Сочи

В Хостинском районе в Кудепсте приступили к строительству детского сада на 550 мест - самого крупного в Южном федеральном округе. Вместе с прокурором города Вячеславом Овечкиным мэр Сочи Алексей Копайгородский проинспектировали ход работ.

- Территория Кудепсты активно разрастается. Здесь есть два дошкольных учреждения, где занимаются малыши с трех лет. Новый детский сад позволит принимать детей уже с двухлетнего возраста. А также закроет все потребности в местах в ДОУ местных жителей с учетом перспективного развития микрорайона. Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания на 27 групп, благоустройство территории, организация на ней игровых пространств, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Рабочие уже подготовили площадку, организовали подъездные пути. Получено положительное заключение экспертизы. Начался важный этап – устройство свай. Сейчас на площадке работает около 50 строителей, порядка 20 единиц техники. Работы идут в соответствии с дорожной картой. Новый объект планируется сдать в 2025 году.