Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю выступил в День России. Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Военный оркестр Росгвардии выступил в День России в лагере на Кубани. Концерт «Мы вместе - Россия!» состоялся во Всероссийском детском центре «Орленок».

- Яркие номера показали творческие коллективы из разных городов нашей страны. Каждое выступление отразило культурные особенности регионов России и было пронизано любовью к Родине, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Уточняется, что военные музыканты из Краснодара представили попурри на тему казачьих песен. Также росгвардейцы сыграли мелодии из популярных советских мультфильмов.