В тоннеле в Сочи произошло массовое ДТП с 8 машинами

В тоннеле №3 на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. В тоннеле №2 следом произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение в тоннеле 3 перекрыто. Открыты поворотные шлагбаумы. Пострадавших, разлива ГСМ и материального ущерба нет. На месте охрана Минтранса, ГИБДД.

- Жители и гости курорта, пользуясь автомобилем на дорогах Сочи, должны осознавать риск, который несет за собой несоблюдение скоростного режима при движении в тоннелях. Такого количества тоннелей нет больше нигде в России, и передвигаться по ним нужно с особой осторожностью. Игнорирование этого правила ведет к тяжким последствиям, - напомнили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".