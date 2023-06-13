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НовостиОбщество13 июня 2023 8:03

В тоннеле в Сочи произошло массовое ДТП с 8 машинами

Пострадавших, разлива ГСМ и материального ущерба нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК

В тоннеле №3 на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. В тоннеле №2 следом произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение в тоннеле 3 перекрыто. Открыты поворотные шлагбаумы. Пострадавших, разлива ГСМ и материального ущерба нет. На месте охрана Минтранса, ГИБДД.

- Жители и гости курорта, пользуясь автомобилем на дорогах Сочи, должны осознавать риск, который несет за собой несоблюдение скоростного режима при движении в тоннелях. Такого количества тоннелей нет больше нигде в России, и передвигаться по ним нужно с особой осторожностью. Игнорирование этого правила ведет к тяжким последствиям, - напомнили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".