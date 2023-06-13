Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:12

В Краснодаре ремонтируют 55 школ и детсадов

На обновление учреждений направили 789 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Учреждения подготовят к 15 августа Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Учреждения подготовят к 15 августа Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовал ремонт школ и детских садов. К новому учебному году в краевом центре обновят 55 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего на работы в Краснодаре направили 789,6 млн рублей. В том числе 281,5 млн рублей выделили из краевого бюджета. В городе, в частности, отремонтируют 24 школы и 29 детсадов. Специалисты приведут в порядок тротуары, асфальт, пять уличных спортплощадок, отремонтируют пять спортзалов, 13 пищеблоков, заменят 13 ограждений, а в четырех учреждениях обновят кровлю.

Кроме того, специалисты обновят кровлю в спортивной детско-юношеской школе № 1. А в центре творчества «Содружество» приведут отреставрируют фасад здания и восстановят утраченную лепнину.

– К 15 августа все школы города должны быть полностью готовы принять учеников. Весь процесс у нас отработан, все знают свои задачи, – отметил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев. – В постоянном режиме контролируем подрядчиков, чтобы работы были проведены качественно и в отведенные сроки.