Застройщики обманули дольщиков на 47 млн рублей, построив незаконный дом в Сочи

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении 59-летней жительницы Сочи и ее 41-летнего сообщника. Они решили получить «легкие» деньги за счет незаконного строительства дома.

- Обвиняемые зарегистрировали жилищно-строительный кооператив и в качестве застройщика привлекали денежные средства пайщиков под предлогом возведения многоквартирного жилого дома на территории Центрального района, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По классике жанра, «бизнесмены» пообещали сдать квартиры в срок. Но они не оформляли никаких документов, то есть строили дом без разрешения. Обвиняемые заключили договоры паевого участия с дольщиками, но свое обещание перед покупателями так и не сдержали.

- По решению суда, незаконно возведенный многоквартирный дом признан объектом самовольного строительства и был снесен, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

26 потерпевшим был причинен ущерб на 47 млн рублей. Все деньги обвиняемые потратили на свои нужды.

- В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 22 млн рублей, - заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К слову, уголовное дело уже отправили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.