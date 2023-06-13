Правительство РФ объявило о конкурсе на разработку архитектурных идей для «Новой Анапы»

Фото: Туризм.РФ

По поручению правительства России стартовал конкурс на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений проекта семейного курорта «Новая Анапа».

- Это самый крупный проект в новой истории нашей страны. Его поддержал президент Владимир Путин. Главная особенность – это направленность на круглогодичный комфортный семейный отдых для наших граждан, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При создании фактически нового города в Краснодарском крае будет создано более 25 тысяч новых рабочих мест, а прирост турпотока на Кубань составит до 5 млн человек ежегодно.

Участвовать в конкурсе могут как российские, так и зарубежные компании, архитектурные бюро и консорциумы профессионалов. Лучшие решения будут применены при проектировании территории объектов.

Подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном информационном ресурсе конкурса https://novayaanapa.com.