В трех станицах Кубани по нацпроекту построят совмещенные поликлиники Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В трех станицах Кубани построят совмещенные поликлиники. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Медучреждение начали возводить по нацпроекту «Здравоохранение» в станицах Старощербиновской, Новотитаровской и Крыловской.

Отмечается, что в поликлиниках будут принимать и взрослых пациентов, и детей. В станице Новотитаровской будущее учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, в Старощербиновской – на 450, а в Крыловской – на 150.

В настоящее время специалисты обустраивают фундамент и цокольные этажи зданий.

– Это большие, оснащенные всем необходимым оборудованием медучреждения. В отделениях будут работать все профильные специалисты, – сказал глава региона. – Важно, чтобы жители края получали медицинскую помощь в шаговой доступности и комфортных условиях.

Всего в Краснодарском крае в настоящее время возводят 13 медучреждений. В ближайшее время строительство семи стартует в Краснодаре, Приморско-Ахтарске, Новороссийске, Темрюке, Выселковском и Курганинском районах.