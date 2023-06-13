В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших людей на 80 млн рублей

Имущество осужденных арестовано Фото из архива КП

В Краснодаре состоялся суд над организаторами финансовой пирамиды. Обвиняемые обманули участников на 80 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, с августа 2014 года по июнь 2017 года мошенники организовали потребительское общество «Хорс-Инвест» и кредитный потребительский кооператив «Хорс». Они обманывали клиентов, рассказывая о том, что передаваемые ими деньги инвестируют в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков, в том числе «Форекс», которые принесут высокий доход.

Кроме того, обвиняемые предлагали вкладывать деньги в развитие бизнеса по разведению кроликов, в строительство коттеджных поселков, в автомобильную программу, которая позволяет пайщику на выгодных кредитных условиях купить автомобиль, в жилищную программу для покупки на выгодных условиях жилья и в программу по выдаче займов пайщикам под низкие годовые проценты.

– Сергей Львов являлся председателем правления «Хорс-Инвест», Оксана Гречка – главным бухгалтером, а Денис Саляхутдинов занимался информационным обеспечением деятельности компании и контролировал работу дополнительного офиса «Хорс-Инвест», открытого в г. Ростов-на-Дону. Выплаты прибыли вкладчикам предполагались за счет денежных средств вновь привлеченных лиц и только для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих извлечь прибыль, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Всего жертвами мошенников стали более 100 человек. Клиенты вложили свыше 80 млн рублей. В результате суд признал организаторов виновными и назначил Львову четыре года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Гречке - три года с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет. Саляхутдинова приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Уточняется, что на имуществе осужденных остается арест для обеспечения исков. Приговор в законную силу пока не вступил.