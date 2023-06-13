Жительница Сочи во время похода сломала ногу на экотропе «Ажек»

Спасатели ЮРПСО МЧС России, дойдя до пострадавшей, оказали ей доврачебную помощь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели помогли сочинке, сломавшей ногу на экотропе «Ажек»

Сообщение о том, что на тропе экопарка «Ажек» находится женщина, которой требуется помощь спасателей, поступило в спасотряд МЧС от проходивших мимо туристов.

45-летняя жительница Сочи в составе незарегистрированной туристической группы ходила в поход с ночевкой в районе экопоселения «Ажек». На обратном пути, уже почти на выходе с тропы, упала, получив в результате падения перелом левой ноги.

Спасатели ЮРПСО МЧС России, дойдя до пострадавшей, оказали ей доврачебную помощь – наложили на поврежденную конечность шину, тем самым иммобилизировав ногу. На носилках женщину транспортировали по тропе к машине скорой помощи и передали врачам.

- Гарантий успешного похода, конечно же, нет, но есть то, что поможет приблизить его к безопасному. Это регистрация маршрута в спасательной службе, предварительное изучение района и наличие карты, правильно подобранная экипировка и снаряжение, - добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.