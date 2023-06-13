Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:44

Жительница Сочи во время похода сломала ногу на экотропе «Ажек»

Пострадавшую передали врачам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Спасатели ЮРПСО МЧС России, дойдя до пострадавшей, оказали ей доврачебную помощь

Спасатели ЮРПСО МЧС России, дойдя до пострадавшей, оказали ей доврачебную помощь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели помогли сочинке, сломавшей ногу на экотропе «Ажек»

Сообщение о том, что на тропе экопарка «Ажек» находится женщина, которой требуется помощь спасателей, поступило в спасотряд МЧС от проходивших мимо туристов.

45-летняя жительница Сочи в составе незарегистрированной туристической группы ходила в поход с ночевкой в районе экопоселения «Ажек». На обратном пути, уже почти на выходе с тропы, упала, получив в результате падения перелом левой ноги.

Спасатели ЮРПСО МЧС России, дойдя до пострадавшей, оказали ей доврачебную помощь – наложили на поврежденную конечность шину, тем самым иммобилизировав ногу. На носилках женщину транспортировали по тропе к машине скорой помощи и передали врачам.

- Гарантий успешного похода, конечно же, нет, но есть то, что поможет приблизить его к безопасному. Это регистрация маршрута в спасательной службе, предварительное изучение района и наличие карты, правильно подобранная экипировка и снаряжение, - добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.