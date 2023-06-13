Рододендроны зацвели в горах Сочи на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Крупные белоснежные, нежно-розовые и кремовые цветы украсили склоны курорта на высоте более двух тысяч метров в субальпийском и альпийском поясах. Чаще всего в горах Кавказа можно увидеть три разновидности этого необычного растения – желтый, понтийский и кавказский. Рододендроны растут очень медленно, тем не менее, некоторые виды достигают трех метров в высоту. Полюбоваться цветущими склонами сейчас можно прямо с канатных дорог. Нужно иметь в виду, что красота этих растений обманчива – они являются в той или иной мере опасными для человека, все их части токсичны и трогать их запрещается. Цвести рододендроны в горах Сочи будут еще около двух недель.

- Главный закон гор – высотная поясность. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», видишь и субальпийские луга, и густые леса из пихт, и высокотравье, и альпийский ландшафт с низкотравными растениями, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками. Если хорошо приглядеться, то, сейчас кроме рододендронов, на горных склонах можно заметить скромные белоснежные цветы. Это – краснокнижный кандык кавказский. Пока еще цветет и редкий альпийский подснежник, встречается похожий на «черный» тюльпан рябчик широколистный. Чуть позже распустится занесенная в Красную книгу ярко-желтая лилия Кессельринга, - рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Середина лета на горных склонах ознаменуется цветением орхидей, колокольчиков, а к осени их покроют шафран и безвременник. Всего же в богатой флоре и фауне Кавказского Причерноморья встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается. Специальные аншлаги, установленные на курорте, информируют гостей о важности сохранения редких растений и призывают их не трогать.