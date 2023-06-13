Митрополит Григорий побывал и на фотовыставке, посвященной юбилею Кубанской митрополии и Сочинской епархии.

В Сочи прошли мероприятия в честь 10-летия Кубанской митрополии и 5-летия Сочинской епархии. На курорт приехал лично митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Епископ Сочинский и Туапсинский Герман вместе с владыкой участвовал в торжественном открытии велогонки «Критериум». Мероприятие прошло на на картодроме в селе Пластунка.

К слову, в велогонке участвовали не менее 50 спортсменов. В рамках соревнований был даже специальный детский заезд. Всем победителям вручили медали и памятные призы.

Митрополит Григорий побывал и на фотовыставке, посвященной юбилею Кубанской митрополии и Сочинской епархии. Экспозицию могут посетить все желающие до 7 июля на площади Южного мола.

– Появление Сочинской епархии привело к активизации церковной жизни, более интенсивной работе во всех направлениях. Появляются новые храмы, при них очень активно работают общины. Осуществляются самые разные актуальные виды церковного служения: работа с молодежью, социальное служение и, конечно, просветительская работа, – заявил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Владыка также возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной и Божественную литургию в храме великомученика и целителя Пантелеимона в микрорайоне Мамайка.

Стоить отметить, что на курорте работают воскресные школы, проводятся различные мероприятия в клубах православной молодежи. В Сочи реализуются проекты по поддержке традиционных ценностей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», на сегодняшний день в Сочинскую епархию входят 60 приходов, два монастыря и один монашеский скит.