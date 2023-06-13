Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Сочи 23 июня

На ярмарке все соискатели смогут лично пообщаться с работодателями.

В Сочи состоится первый этап Всероссийский ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет в Зимнем театре 23 июня.

- Проект организовало Министерство труда и социальной защиты РФ при поддержке Правительства России, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

На ярмарке все соискатели смогут лично пообщаться с работодателями. А для тех, кто уже трудоустроен, будет возможность повысить свою квалификацию и даже получить новую специальность.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», на ярмарке проведут обучающие семинары, различные мастер-классы и тренинги.