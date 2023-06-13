Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 9:26

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Сочи 23 июня

Мероприятие пройдет в Зимнем театре
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На ярмарке все соискатели смогут лично пообщаться с работодателями.

На ярмарке все соискатели смогут лично пообщаться с работодателями.

В Сочи состоится первый этап Всероссийский ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет в Зимнем театре 23 июня.

- Проект организовало Министерство труда и социальной защиты РФ при поддержке Правительства России, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

На ярмарке все соискатели смогут лично пообщаться с работодателями. А для тех, кто уже трудоустроен, будет возможность повысить свою квалификацию и даже получить новую специальность.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», на ярмарке проведут обучающие семинары, различные мастер-классы и тренинги.