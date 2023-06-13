Краснодарский край занял 80 место в рейтинге по доступности жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодарский край занял 80 место в рейтинге по доступности жилья. Об этом говорится в результатах исследования «РИА Новости».

Так, Кубань занимает 80 позицию из 84 представленных. В 2023 году семье в регионе минимально потребуется 12,3 лет, чтобы накопить на квартиру. В 2022 году этот же показатель составлял 12,7 лет. А средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. метров на Кубани на начало 2023 года достигала 10,1 млн рублей.

Отмечается, что двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в первом квартале 2023 года в стране стали менее доступны в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Это связывают с тем, что цен на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты.

– В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,6 года, а семьям из Севастополя понадобится целых 14 лет, – отмечают эксперты.