Расписание «Ласточек» в Сочи изменится с 14 июня

Расписание пригородных поездов изменится

В Сочи изменитя расписание «Ласточек». Это связано с техническими причинами. Частичные корректировки начнут действовать с 14 июня.

"Комсомольская правда"-Кубань" узнала новое расписание:

№ 6025 Сочи — Аэропорт Сочи, отправление от ст. Сочи в 09:17 (графиком), до ст. Адлер следует согласно нормативному расписанию, далее Адлер 09:51-09:52 (вместо 09:51-09:54), прибытие на ст. Аэропорт Сочи в 10:01 (вместо 10:03);

№ 6027 Сочи — Аэропорт Сочи, отправление от ст. Сочи в 09:58 (графиком), до ст. Адлер следует согласно нормативному расписанию, далее Адлер 10:30-10:36 (вместо 10:30-10:33), прибытие на ст. Аэропорт Сочи в 10:45 (вместо 10:42);

№ 6030 Аэропорт Сочи — Сочи, отправление от ст. Аэропорт Сочи в 10:11 (вместо 10:15), Адлер 10:20-10:26 (вместо 10:24-10:26), далее следует согласно нормативному расписанию, прибытие на ст. Сочи в 10:59 (графиком);

№ 6032 Аэропорт Сочи — Сочи, отправление от ст. Аэропорт Сочи в 12:15 (вместо 12:16), Адлер 12:23-12:29 (вместо 12:25-12:29), далее следует согласно нормативному расписанию, прибытие на ст. Сочи в 13:03 (графиком);

№ 6806 Имеретинский курорт — Туапсе, отправление от ст. Имеретинский курорт в 09:38 (вместо 09:39), Олимпийская деревня 09:42-09:43 (вместо 09:43-09:44), Адлер 09:51-09:53 (вместо 09:52-09:53), далее следует согласно нормативному расписанию, прибытие на ст. Туапсе в 13:07 (графиком).

- Просьба пассажирам заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - написали в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

До какого числа будет действовать данное расписание - пока неизвестно.