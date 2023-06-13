Способы профилактики заболеваемости корью обсудили в Сочи

Корь – это опасное инфекционное заболевание, которое обладает высокой способностью к заражению.

В Сочи состоялось очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На встрече поднимались вопросы по профилактики заболеваемости корью на территории курорта во время летнего сезона.

- Корь – это опасное инфекционное заболевание, которое обладает высокой способностью к заражению. Вирус распространяется при кашле, чихании, тесных личных контактах с заболевшим. При этом он остается активным на инфицированных поверхностях в течение двух часов, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как отмечают врачи, единственный способ профилактики - вакцинация. Жителям Сочи рекомендуют сделать прививку перед массовым турпотоком. Особенно важно вакцинироваться работникам сферы обслуживания.

— Есть и экстренная профилактика кори для тех, кто контактировал с заболевшим и при этом не был вакцинирован. В этом случае прививку нужно сделать в течение 72 часов после контакта, — заявил начальник управления соцполитики администрации Сочи Александр Митников.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», вакцину ставят бесплатно. Сочинцам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.