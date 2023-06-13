В Сочи обсудили важные вопросы развития молодежного бизнеса

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

8 и 9 июня 2023 года в г. Сочи на базе парка науки и искусства «Сириус» состоялся Евразийский конгресс. В саммите приняли участие представители власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ из 20 стран. Эксперты обсудили вопросы климатической повестки, развития цифровой среды, функционирования внутреннего рынка ЕАЭС и многие другие.

Активное участие в мероприятии принял банк «Центр-инвест». В рамках сессии «Молодые предприниматели и ЕАЭС — навстречу друг другу» Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александр Долганов рассказал о перспективах развития молодежного предпринимательства в ЕАЭС, роли международного института развития ЕАБР и национальных институтов, а также деловых ассоциаций в формировании благоприятных условий для реализации молодежных бизнес-проектов с интеграционным потенциалом.

- Каждый предприниматель начинает свою деятельность с образования. Банк «Центр-инвест» непрерывно поддерживает стартапы, проводит молодежные хакатоны, чемпионаты финансовой грамотности, конкурсы. Реализация мер поддержки охватывает не только регионы России, но и страны ближнего зарубежья. В этом году состоялся конкурс «Экономика трансформаций», который вышел на международный уровень и охватил города Беларуси, Казахстана и Китайской Народной Республики. Банк осуществляет финансирование молодежного бизнеса и создает устойчивое комьюнити, — прокомментировал Александр Долганов.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Одним из главных приоритетов банка является поддержка и развитие предпринимательства на юге России. Банк «Центр-инвест» занимает 7-е место в стране по кредитованию малого и среднего бизнеса.

С 2011 года банк активно работает со стартапами и молодыми предпринимателями, предоставляя им специальные кредитные программы. В банке действуют три собственные акселерационные программы: Акселератор для предпринимателей, для самозанятых и для вывода бизнеса на маркетплейсы. Эти программы помогают молодым предпринимателям успешно начать свое дело и качественно развивать свой бизнес.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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