В Новороссийске 180 детей из многодетных семей бесплатно учатся серфингу

В Новороссийске дети из многодетных семей бесплатно учатся серфингу Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске дети из многодетных семей бесплатно учатся серфингу. 180 ребят участвуют в социальном проекте «Душа – это парус, ветер-жизнь», который реализовывает спортклуб «Норд-Ост». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ребята из многодетных, замещающих и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних семей обучаются сап- и виндсерфингу. В честь открытия программы организаторы провели на пляже Суджукской косы спортивный праздник. Мероприятие посетили свыше 100 человек.

- Наша организация с 2008 года безвозмездно учит ребят из семей в трудной жизненной ситуации ходить под парусом, – отметила директор спортклуба «Норд-Ост» Инна Балтина. - Парусный спорт воспитывает силу воли, чувство товарищества и ответственность, жизнелюбие и доброжелательность, прививает любовь к морю.

Социальный проект организован в 2021 году после получения первого гранта из местного бюджета. В 2022 году выиграли спортклуб выиграл президентский грант. А в 2023 году проект увеличили при поддержке Фонда президентских грантов. Так, число участников выросло м 90 до 180. А обучаться серфингу теперь могут ребята не только из Новороссийска, но и из Крымска.

Кроме серфинга, дети учатся плавать, участвуют в творческих мастерских и спортивных играх и изучают основы безопасности.