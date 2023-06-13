В Анапе автобус сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неполноженном месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе автобус сбил 7-летнего мальчика. Инцидент произошел накануне вечером на Пионерском проспекте. В результате ДТП ребенок получи травмы.

- По предварительным данным, 44-летний мужчина управлял автобусом «Лиаз». Он наехал на мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте без сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Уточняется, что в результате аварии ребенка с травмами госпитализировали. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.