Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат для проведения краевого инклюзивного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше». С 6:00 и до окончания мероприятия будет перекрыт участок от улицы Красноармейской до улицы Красной.

– Освобождать участок от припаркованных машин начнут с 22:00 13 июня, – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что водители смогут объехать квартал по прилегающим улицам. Автомобилистов просят быть внимательными.