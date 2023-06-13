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НовостиОбщество13 июня 2023 10:34

В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 14 июня

Его освободят от припаркованных машин вечером 13 июня
Светлана ОВДЕЙ
Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат для проведения краевого инклюзивного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше». С 6:00 и до окончания мероприятия будет перекрыт участок от улицы Красноармейской до улицы Красной.

– Освобождать участок от припаркованных машин начнут с 22:00 13 июня, – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что водители смогут объехать квартал по прилегающим улицам. Автомобилистов просят быть внимательными.