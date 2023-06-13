Книги, дающие сверхспособности, и книголюбы, готовые убивать

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома».

Сериал «Библиотекарь», снятый по одноименному бестселлеру Михаила Елизарова, скоро будет доступен на платформе Wink. Зрителей ждет захватывающее городское фэнтези с элементами магии, боевика и детектива. В роли главного героя снялся Никита Ефремов.

В восьми сериях раскрывается напряженная, неоднозначная история обычного парня, Алексея Вязинцева, который просто хотел получить наследство, а оказался втянутым в опасную историю. Отец главного героя убит при загадочных обстоятельствах. В городе Широнино осталась квартира, которую нужно продать. Но все оказывается не так просто. Отец оставил еще и весьма необычный литературный след. Книги писателя Громова обладают удивительной магической силой. И разбираться в этом придется именно его сыну.

Власть. Радость. Ярость. Терпение. Сила. Память. Такими свойствами могут наделять определенные книги каждого из своего читателей. Тайный мир поклонников Громова, похожий на секту, поделен на Библиотеки. Адепты этих Библиотек охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать, чтобы стать обладателями конкретных сил и возможностей.

Бывшему актеру-неудачнику Леше Вязинцеву придется стать частью этого мира, чтобы найти главное произведение – книгу Смысла. Самую редкую, желанную. А параллельно с этим узнать множество тайн, связанных с его семьей.

Многие критики сравнивают эту работу режиссера Игоря Твердохлебова с сериалами «Хроники Нарнии» и «Игра Престолов». Только здесь фоном для извечной битвы добра и зла становятся российские реалии девяностых годов прошлого века. В 2008 году произведение «Библиотекарь» Михаила Елизарова завоевало литературную премию «Русский Букер». Позже было переведено на несколько языков. Сейчас роман пользуется популярностью в Италии, Англии, Франции, Японии, Китае, Сербии. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».

Эксклюзивная премьера на платформе Wink запланирована на конец июня 2023 года. В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Александра Урсуляк, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий.

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