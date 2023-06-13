В центре Краснодара образовалась пробка из трамваев и троллейбусов из-за отключения электричества

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В центре Краснодара возник простой трамваев №2 и №4, стоят и троллейбусы. Общественный транспорт застрял в пробке из-за отключения электроэнергии.

- Простой трамваев возник в связи с отключением электроэнергии по улице Коммунаров от Кооперативного рынка до Индустриальной. Также простаивают троллейбусные маршруты №2,6,7,8,12,20, проходящие по улицам Мира, Октябрьской, Кубанской Набережной, Седина, сообщили в КТТУ.

Троллейбусов №2,6,10 временно направлены через ЦКР, №8 – через Тургеневский мост, №7 – на КМР, №20 – на Благоева, №12 – по Селезнева.