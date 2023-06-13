РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд. рублей

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 6 млрд. рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Банк РНКБ выдал самозанятым клиентам 2,5 млрд. рублей в рамках ипотечных кредитов за два года. В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. Для этого им достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых при помощи специального сервиса в мобильном приложении РНКБ.

На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 70 тысяч клиентов. Более 20 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года.

Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 6 млрд. рублей, в том числе:

· по программам ипотечного кредитования – свыше 2,5 млрд. рублей (41%);

· по программам автокредитования – свыше 1,3 млрд. рублей (22%);

· по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – свыше 780 млн. рублей (13%);

· кредитные карты с общим лимитом более 1,5 млрд. рублей (24%).

Напомним, для получения кредита самозанятым достаточно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.

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