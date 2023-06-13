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НовостиОбщество13 июня 2023 10:54

Сильный дождь обрушится на Сочи к вечеру 13 июня

Все службы переведены в усиленный режим работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Возможен подъем уровня воды в реках.

Возможен подъем уровня воды в реках.

По всему Краснодарскому краю вновь продлили штормовое предупреждение из-за сильного дождя. Ливень обрушится и на Сочи к вечеру 13 июня. - Сильный дождь на курорте будет идти местами до 16 часов 13 июня. Возможна гроза и усиление ветра до 15-17 м/с, - предупредили в местном гидрометцентре. Все службы перевили в усиленный режим работы. Ситуацию в Сочи контролирует городской оперативный штаб. Возможен подъем уровня воды в реках.

- Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, - предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.