Сильный дождь обрушится на Сочи к вечеру 13 июня

Возможен подъем уровня воды в реках.

По всему Краснодарскому краю вновь продлили штормовое предупреждение из-за сильного дождя. Ливень обрушится и на Сочи к вечеру 13 июня. - Сильный дождь на курорте будет идти местами до 16 часов 13 июня. Возможна гроза и усиление ветра до 15-17 м/с, - предупредили в местном гидрометцентре. Все службы перевили в усиленный режим работы. Ситуацию в Сочи контролирует городской оперативный штаб. Возможен подъем уровня воды в реках.

- Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, - предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.