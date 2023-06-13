Движение трамваев №2 и 4 восстановлено Фото: krd.ru

В Краснодаре восстановили движение трамваев №2 и 4. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, пробка из трамваем и троллейбусов образовалась в центре города. Общественный транспорт остановится из-за отключения электроэнергии. Троллейбусы №2,6,10 временно направили через ЦКР, №8 – через Тургеневский мост, №7 – на КМР, №20 – на Благоева, №12 – по Селезнева.

- Восстановлено движение трамвайных маршрутов 2 и 4. Простой составил 45 минут, - уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».