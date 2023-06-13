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НовостиОбщество13 июня 2023 11:10

Нацпарк Сочи возглавил руководитель Кавказского заповедника Сергей Шевелев

Сергей Шевелев работает в Кавказском заповеднике уже 40 лет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Один начальник на все федеральные особо охраняемые природные территории Краснодарского края

Один начальник на все федеральные особо охраняемые природные территории Краснодарского края

Новый директор нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев. Он же является руководителем Кавказского заповедника. Как отметили в Минприроды России, совмещение руководящих должностей поможет создать единую политику на заповедных территориях.

— Один начальник на все федеральные особо охраняемые природные территории Краснодарского края, - подтвердили информацию в пресс-службе нацпарка Сочи.

К слову, Сергей Шевелев работает в Кавказском заповеднике уже 40 лет - с 1983 года, а возглавил его в 2002. В копилке нового директора нацпарка награды за долгие годы труда - «Заслуженный эколог РФ», «Заслуженный лесовод Кубани», «Заслуженный эколог Республики Адыгея», «Заслуженный лесовод Карачаево-Черкесской Республики».