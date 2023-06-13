Краснодар лидирует среди городов ЮФО по обороту розничной торговли и объему инвестиций

В рейтинге столиц субъектов ЮФО Краснодар занимает первое место по 16 показателям Фото: krd.ru

Краснодар лидирует среди крупнейших городов ЮФО по обороту розничной торговли и объему инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Второе место занимает Ростов-на-Дону.

Так, в 2022 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в Краснодаре составил 365,9 млрд рублей. В Ростове-на-Дону показатель достигает 281 млрд рублей. Привлеченные инвестиции в основной капитал средних и крупных предприятий краевого центра составили 146,8 млрд рублей. В Ростове по итогам 2022 года привлечено 98 млрд рублей вложений.

— Мы сравнили города по большому количеству показателей, которые напрямую влияют на экономику, – сообщила начальник управления экономики Елена Васильченко. – Такой анализ помогает нам найти те сферы, на которые стоит обратить внимание.

Рейтинг столиц субъектов ЮФО составлен по 34 показателям. Краснодар занимает первое место по 16 из них. Далее идет Ростов-на-Дону с шестью лидирующими критериями, затем Майкоп, Волгоград и Элиста, отличившиеся в трех направлениях. Астрахань лидирует по одному показателю.