Схема движения транспорта изменится в Хостинском районе Сочи

Движение транспорта изменится с 00:00 часов 19 июня до 3 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хостинском районе Сочи изменится схема движения транспорта. На участке по улице Черноморской от пересечения с проспектом Пушкина до выезда на Курортный проспект будут менять магистральный трубопровод.

- Работы по замене ветхого участка трубопровода будут организованы в рамках подготовки к отопительному сезону, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», движение транспорта изменится с 00:00 часов 19 июня до 3 июля.