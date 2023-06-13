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НовостиОбщество13 июня 2023 11:28

Схема движения транспорта изменится в Хостинском районе Сочи

На участке будут проходить работы по замене магистрального трубопровода
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Движение транспорта изменится с 00:00 часов 19 июня до 3 июля.

Движение транспорта изменится с 00:00 часов 19 июня до 3 июля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хостинском районе Сочи изменится схема движения транспорта. На участке по улице Черноморской от пересечения с проспектом Пушкина до выезда на Курортный проспект будут менять магистральный трубопровод.

- Работы по замене ветхого участка трубопровода будут организованы в рамках подготовки к отопительному сезону, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», движение транспорта изменится с 00:00 часов 19 июня до 3 июля.