Федеральный центр спортивной медицины построят в Сочи до 30 октября 2027 года

В центре будут условия для диагностики, лечения, реабилитации и восстановления спортсменов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хостинском районе Сочи начали строить федеральный центр спортивной медицины. Он появится на улице Дорога на Большой Ахун, 14. Общая площадь объекта составит не менее 27,5 тысяч «квадратов». В центре будут условия для диагностики, лечения, реабилитации и восстановления спортсменов.

– Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Город может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», объект планируют сдать до 30 октября 2027 года. К слову, в центре будут детские и взрослый корпуса.