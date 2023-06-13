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НовостиОбщество13 июня 2023 11:52

Федеральный центр спортивной медицины построят в Сочи до 30 октября 2027 года

Он появится в Хостинском районе Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В центре будут условия для диагностики, лечения, реабилитации и восстановления спортсменов.

В центре будут условия для диагностики, лечения, реабилитации и восстановления спортсменов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хостинском районе Сочи начали строить федеральный центр спортивной медицины. Он появится на улице Дорога на Большой Ахун, 14. Общая площадь объекта составит не менее 27,5 тысяч «квадратов». В центре будут условия для диагностики, лечения, реабилитации и восстановления спортсменов.

– Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Город может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», объект планируют сдать до 30 октября 2027 года. К слову, в центре будут детские и взрослый корпуса.