Спустя два часа простоя восстановили движение троллейбусов в центре Краснодара

Движение троллейбусов восстановлено Фото из архива КП

В Краснодаре восстановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Простой общественного транспорта составил два часа.

Напомним, в центре города временно остановились трамваи и троллейбусы из-за отключения электроэнергии. Движение трамваев восстановили спустя 45 минут простоя. Троллейбусы №2,6,10 временно направили через ЦКР, №8 – через Тургеневский мост, №7 – на КМР, №20 – на Благоева, №12 – по Селезнева.

– Движение троллейбусов восстановлено, – сообщили в МУП «КТТУ».