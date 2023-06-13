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НовостиОбщество13 июня 2023 11:55

Спустя два часа простоя восстановили движение троллейбусов в центре Краснодара

Работа общественного транспорта приостановилась из-за отключения электроэнергии
Светлана ОВДЕЙ
Движение троллейбусов восстановлено Фото из архива КП

Движение троллейбусов восстановлено Фото из архива КП

В Краснодаре восстановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Простой общественного транспорта составил два часа.

Напомним, в центре города временно остановились трамваи и троллейбусы из-за отключения электроэнергии. Движение трамваев восстановили спустя 45 минут простоя. Троллейбусы №2,6,10 временно направили через ЦКР, №8 – через Тургеневский мост, №7 – на КМР, №20 – на Благоева, №12 – по Селезнева.

– Движение троллейбусов восстановлено, – сообщили в МУП «КТТУ».