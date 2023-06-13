На Кубани за неделю выявили 122 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 122 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту четыре месяца, а самому старшему – 95 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре с 5 по 11 июня получено 50 положительных результатов, в Сочи – около 20, в Новороссийске – 15, в Горячем Ключе и Мостовском районе – по пять. Четыре пациента прибавилось в Усть-Лабинском муниципалитете, три – в Славянском, по два – результата в Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Курганинском, Северском, Туапсинском районах и Геленджике.

По одному новому случаю зарегистрировано в Анапе, Армавире, Абинском, Апшеронском, Калининском, Крымском, Кущевском, Приморско-Ахтарском районах.

За неделю от осложнений заболевания в регионе скончались два пациента. С выздоровлением выписаны 139 человек.