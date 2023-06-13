В анапе на пляже арестовали коня и осла. Фото: t.me/mvd_23

Полицейские Анапы задержали назойливых аниматоров в костюмах лошади и осла. Они работали на набережной «Параллия» села Витязево.

- Информация о ростовых куклах была выявлена в ходе мониторинга сети Интернет. Полицейские незамедлительно выехали на место и пресекли их противоправные деяния, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что 25-летнего жителя Пензы и 21-летнего приезжего из ХМАО задержали за предпринимательскую деятельность без разрешительных документов. Их доставили в подразделение полиции. Теперь мужчины заплатят штрафы.