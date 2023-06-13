В Адыгее из-за оползня обрушился участок трассы к Кавказскому заповеднику Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Адыгее из-за оползня обрушился участок трассы к Кавказскому биосферному заповеднику. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». На участке трассы А-159 реверсивное движение регулируют в ручном режиме.

Часть дороги обрушилась вечером 13 июня. На участке организовали круглосуточное наблюдение.

– Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» разрабатывают оперативные меры для локализации оползня, устранения угроз дороге и восстановления движения в штатном режиме, – уточнили в пресс-службе организации.

Реверсивную схему здесь ввели в апреле 2022 года для безопасности водителей из-за активизации оползневых процессов. В настоящее время рассматривается вопрос об ограничении проезда для большегрузов. Автомобили проезжают через реверсный участок по одному.