В Сочи добавили еще 26 мусоровозов для уборки контейнерных площадок

Часть остаются в резерве, их выведут при необходимости.

В Сочи к высокому летнему сезону закупили еще 26 мусоровозов. Сейчас на курорте убирают отходы не менее 100 единиц техники. Часть остаются в резерве, их выведут при необходимости.

- В настоящее время увеличиваем и количество контейнеров на площадках. К сезону приобретено две тысячи новых антивандальных евроконтейнеров. И теперь их парк в городе увеличен почти на 50%, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в прошлом году было закуплено 850 новых контейнеров для пластика. В частности, их размещают на гостевых маршрутах и в густонаселенных районах.

- Комплексно благоустраиваем и сами контейнерные площадки. Более 90 приведены в нормативное состояние с начала года. Эту работу продолжим, в плане до конца года еще более 200, - заключил Алексей Копайгородский.