Птенцы сапсанов Уралсиба получили имена

Встать на крыло, по расчетам специалистов, птенцы должны после 20 июня.

9 июня в Банке Уралсиб окольцевали и дали имена птенцам из семьи сапсанов, ежегодно прилетающих для гнездования на крышу высотного здания офиса Уралсиба в Уфе. Эту процедуру обычно проводят в возрасте 3 недель – в этот период молодые птицы спокойнее переносят стресс и быстро восстанавливаются.

Всего в этом сезоне у пары сапсанов три птенца – две самочки и самец. Соколят назвали Уфимка, Кызыкай и Аметист. Эти имена были выбраны по итогам открытого народного голосования в чатах банка в соцсетях, в котором активно участвовали зрители онлайн-трансляции.

Участие в этом важном мероприятии приняли орнитологи проекта «Атлас птиц Уфы», ветеринарный врач, сотрудники Уралсиба, а также приглашенные журналисты и фотографы. Орнитологи заполнили паспорт на каждого птенца с подробными промерами, с указанием веса, размаха крыльев и других деталей. На лапки соколят были надеты небольшие кольца со специальными метками региона.

- Кольца почти не имеют веса, мы их заказываем в Центре кольцевания хищных птиц, – рассказывает орнитолог проекта Эльза Габбасова. – В Уфе несколько пар сапсанов, но стабильно и ежегодно кольцевать получается только потомства сапсанов Уралсиба. Банк отлично все организовал, здесь с уважением относятся к этому процессу и охраняют покой наших редких хищников. С 2019 года сотрудники банка активно наблюдают за соколами, и можно сказать, что многие и сами уже практически стали опытными орнитологами.

Встать на крыло, по расчетам специалистов, птенцы должны после 20 июня. Тренировочные полеты займут еще минимум неделю. В этот период птенцы могут приземляться рядом с банком, а также на открытых площадках. Главное – не мешать семейству. Если слетку ничего не угрожает, то родители прилетят за ним сами. Родители вместе с молодняком охотятся в городе до осени. А в октябре обычно покидают регион и летят для зимовки в более теплые края. Предположительно в Среднюю Азию. Молодые особи образуют пару только на 3-4 год жизни. До этого момента они постоянно перемещаются, могут быть замечены в разных городах России и в других странах. Именно цветовая метка на кольце помогает наблюдателям понять – откуда прилетела птица.

О том, что и как происходит на крыше банка, и почему птицы возвращаются туда ежегодно –рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых.

Прямая трансляция идет в группе банка в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра доступны последние 2 часа записи – можно перематывать и пересматривать разные эпизоды из жизни соколиной семьи.

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