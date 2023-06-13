В Краснодаре на четверть отремонтировали улицу Домбайскую Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства города

В Краснодаре на четверть отремонтировали улицу Домбайскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы продолжаются на участке от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков. Специалисты переустраивают инженерные сети и устанавливают бордюры. Совсем скоро дорожники приступят к укладке нижнего слоя.

Кроме того, специалисты завершают отделку диспетчерского пункта. Завершить строительство планируют одновременно с укладкой асфальта к 1 сентября.

— После завершения переустройства инженерных сетей работы будут ускорены. Это тот этап, который необходимо пройти, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

При реконструкции улицы Домбайской запланировано уложить более 1 км дорожного полотна, построить ливневку, обустроить разворотное кольцо, конечную остановку и оборудовать уличное освещение.