В Краснодаре пройдет международный фестиваль документального кино о героях СВО Фото: rtfestival.ru

В Краснодаре пройдет международный фестиваль документального кино о героях СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Его проведут с 12 по 14 июля.

Жители и гости краевого центра в рамках фестиваля «RT.Док: Время героев» увидят фильмы о героях спецоперации. Показы стартуют в Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко с премьеры военного документалиста Клима Поплавского. Гости фестиваля увидят второй фильм документального цикла «Военкоры» о работе российских журналистов в зоне боевых действий.

В том числе на фестивале представят премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов, организуют встречи с авторами и героями кино, лекции, мастер-классы и круглые столы. Уточняется, что для посещения мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль проводит телеканал RT при поддержке региональной администрации, министерства культуры и департамента информационной политики края. Подробная информация о фестивале и участии размещена на официальном сайте.