Кубанские поисковики нашли останки 23 мирных жителей, погибших в годы войны

Останки захоронят в Темрюке в октябре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские поисковики нашли останки 23 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Раскопки провели в Темрюкском районе в рамках проекта «Без срока давности».

Поиски организовали на месте массового захоронения жителей, казненных немецко-фашистскими захватчиками. Таманский полуостров во время войны находился в оккупации больше года.

Всего поисковики подняли останки 23 человек. Их передадут на экспертизу для установления пола и возраста, после чего захоронят в Темрюке в октябре. К раскопкам присоединились более 50 человек из поисковых отрядов «Кубаньпоиск», «Тамань», «Память Кубани», «Черномор» и «Кубанский рубеж» из Краснодара, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Анапы, Каневского, Ленинградского и Кущевского районов.

Отмечается, что первые поисковые работы здесь проводили с 2008 по 2010 год.

– Два года назад они возобновились в рамках расследуемого Следственным комитетом России уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского союза в годы Второй мировой войны, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Всего поисковики обнаружили останки 292 мирных жителей.

В 2022 году поисковики региона провели 53 полевые экспедиции, обнаружили и эксгумировали останки 147 солдат. Из них установлены имена двух человек. Всего захоронены останки 232 погибших.