Врачи ККБ №2 обследуют жителей Белоглинского района 14 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи ККБ №2 обследуют жителей Белоглинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Специалисты проведут прием жителей в районной больнице в селе Белая Глина в рамках проекта «Гастропоезд».

Жителей муниципалитета, в частности, обследуют и проконсультируют эндоскопист, гастроэнтеролог и специалист УЗИ.

Ранее врачи в рамках проекта выезжали в Усть-Лабинский район. Специалисты осмотрели более 20 пациентов, провели 18 УЗИ и восемь эндоскопических исследований.

– Выявили хронические заболевания печени и желудка, трех пациентов записали на плановую госпитализацию, – отметила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения региона Наталья Корочанская.

Напомним, краевой профилактический проект «Гастропоезд» организован в июле 2022 года. С начала 2023 года врачи пять раз выезжала в муниципалитеты края, где обследовали 125 жителей.