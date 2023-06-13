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НовостиОбщество13 июня 2023 15:19

В Сочи отремонтировали дороги на 32 улицах по нацпроекту

Их протяженность составила 35 километров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Особое внимание уделяется повышению безопасности.

Особое внимание уделяется повышению безопасности.

В Сочи завершается реализация нацпроект «Безопасные качественные дороги». С начала января отремонтировали уже 32 улицы. Их общая протяженность составляет 35 километров.

- Особое внимание уделяется повышению безопасности. Разработаны и реализуются проекты организации движения, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», в настоящее время подрядчик завершает обустройство участков дороги - наносят разметку. К слову, нанесли разметку уже на 15 улицах.