В Сочи отремонтировали дороги на 32 улицах по нацпроекту

Особое внимание уделяется повышению безопасности.

В Сочи завершается реализация нацпроект «Безопасные качественные дороги». С начала января отремонтировали уже 32 улицы. Их общая протяженность составляет 35 километров.

- Особое внимание уделяется повышению безопасности. Разработаны и реализуются проекты организации движения, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», в настоящее время подрядчик завершает обустройство участков дороги - наносят разметку. К слову, нанесли разметку уже на 15 улицах.