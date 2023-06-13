В Кавказском районе 13 июня затопило 27 придворовых территорий

В Кавказском районе паводковые воды затопили дворы и дороги. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Обрушившиеся на Кубань мощные ливни продолжают доставлять проблем жителям региона. Из-за непрекращающегося на протяжении двух дней ливней подтопило 27 придворовых территорий в Кропоткине.

- Прокуратура Кавказского района держит на контроле работу по ликвидации последствий подтоплений. Особое внимание обращается на восстановления поврежденных жилых помещений, инфраструктуры, а также транспортную безопасность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ликвидации последствий подтопления задействованы восемь единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Кавказского района.