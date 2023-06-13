Сборная Кубани по боксу завоевала 21 медаль на чемпионате ЮФО

Кубанские спортсмены завоевали 21 медаль на чемпионате ЮФО по боксу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены завоевали 21 медаль на чемпионате ЮФО по боксу. В сборную края вошли 26 спортсменов в возрасте. Им противостояли противники из восьми регионов юга России - Волгоградской области, Адыгеи, Калмыкии, Ростовской области, Крыма, Севастополя и Астраханской области.

- По итогам чемпионата у наших спортсменов 11 золотых медалей, три серебряных, а также семь бронзовых. Ежегодно кубанские боксеры демонстрируют высокие результаты на соревнованиях различных уровней, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Кубанская школа бокса считается одной из сильнейших в стране. Свыше 60 спортсменов входят в состав сборной России.