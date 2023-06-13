В голосовании по выбору объектов благоустройства победили 12 общественных территорий Кубани

Работы начнутся в 2024 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. Победителями стали 12 общественных территорий Краснодарского края. Парки, скверы, набережные и площади в 2024 году приобретут новый современный облик. Уточняется, что новые зеленые зоны появятся в Краснодаре, Усть-Лабинске, Кропоткине, Крымске, Приморском-Ахтарске, Ейске, Курганинске, Абинском районе и в станице Выселки.

- Спасибо всем жителям Кубани. Благодаря вашей активной жизненной позиции и с помощью национального проекта «Жилье и городская среда» в городах, селах и хуторах появятся красивые и удобные общественные пространства, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Лидеров по количеству отданных голосов стал сквер Леонарда Гатова. Территория расположена в краевом центре на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Зона отдыха в районе хладокомбината участвует в рейтинговой гонке не в первый раз. В 2022 году сквер набрал 25 тыс. голосов и занял второе место. В 2023 году за территорию отдали голоса 42 338 краснодарцев.