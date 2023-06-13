В Курганинске благоустраивают по нацпроекту городской парк. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Курганинске по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустраивают городской имени Горького. Проект «Парк историй» в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

– Обновление территории продлится два года и будет завершено в 2024 году. Работы идут по графику, – рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Подрядчик выполнит устройство центрального водоснабжения, ливневой канализации, водоотведения и сетей освещения. Также здесь появится амфитеатр. Горожане могут следить за ходом работ в прямом эфире благодаря установленным на объекте камерам.